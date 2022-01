Presenza sul territorio, dialogo costante con gli elettori e attenzione ai problemi della gente. Abbiamo fatto il punto politico, e non solo, con il senatore della Lega Gianfranco Rufa, affrontando problematiche legate alla crisi, al Covid e alle possibilità di ripresa economica.



È da poco iniziato un nuovo anno, che porta con sé le incertezze di un futuro alimentato da paure a causa del Covid...

«Sono anni difficili per tutti, e la vaccinazione e il rispetto delle disposizioni normative sono la nostra difesa. Un grazie enorme va a tutti i sanitari che sin dall'inizio si sono adoperati per far fronte alle necessità del caso. Questa situazione ha fatto capire quanto è importante avere sul territorio una sanità efficiente strutturalmente e operativamente. Io faccio un plauso a tutto il personale dell'Asl di Frosinone che ha dimostrato grandi capacità. C'è molto da fare e l'impegno è quello di incentivare l'attività sanitaria, anche attraverso progetti specifici come la telemedicina, cioè le tecniche mediche e informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari a distanza, che permette di facilitare anche in luoghi remoti le cure, senza dimenticare la necessità di destinare strutture a specifiche patologiche dall'autismo, all'obesità ed altro».



Il turismo potrebbe essere una valida opportunità di rilancio economico e occupazionale?