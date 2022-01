Antonello Antonellis è stato eletto segretario provinciale di Azione. È il risultato del primo congresso provinciale del partito che fa capo a Carlo Calenda.

Presentando la mozione "Frosinone in azione", Antonellis fa riferimento a «una visione totalmente nuova del politico. Non più un gestore professionista della politica ma un esperto, un competente, un lavoratore, un professionista, un imprenditore, che decide di mettere la sua esperienza a disposizione di una gestione della res publica che sappia coniugare buon senso con efficacia, efficienza con risultati, obiettivi con esigenze reali».

Parlando della Ciociaria Antonellis dichiara: «La nostra provincia ha disperatamente bisogno di competenza, dopo anni di abbandono della politica nelle mani di azzeccagarbugli, scelti per mere finalità elettorali e quasi mai per capacità. In tutti i settori, in ogni campo.

Poche sporadiche figure di spessore le cui intuizioni sul territorio sono state annientate dalle incapacità di coloro che si sono ritrovati al comando. Clientelismo ed opportunismo hanno fatto da padroni, rendendo il nostro territorio, dalle innumerevoli potenzialità, una terra poco attraente, trasformando le istituzioni in una macchina di propaganda»...CONTINUA...