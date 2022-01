Non hanno intenzione di partecipare ad alcun tavolo partitico. Né di centrodestra né di centrosinistra.

Aspetteranno la definizione dei programmi e della candidature. Poi scioglieranno la riserva.

«Per essere ancora più chiari - evidenziano dal Polo Civico, il cui presidente è Gianfranco Pizzutelli - non abbiamo intenzione di partecipare a riunioni nelle quali l'impronta preponderante sia quella dei partiti.

Questo perché siamo una formazione civica, che ha costantemente effettuato le proprie scelte sulla base dei programmi. Parametrando sugli stessi le alleanze.

E così abbiamo intenzione di continuare a fare. Stiamo ultimando la nostra piattaforma programmatica per quanto riguarda le comunali di Frosinone. Aspetteremo che gli altri facciano altrettanto e poi ci confronteremo. Sui programmi. In base ai quali prenderemo le nostre decisioni. Anche perché non ci piace essere tirati per la giacca».