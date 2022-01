A quasi un mese di distanza dalle elezioni provinciali (si è votato il 18 dicembre e lo spoglio c'è stato il giorno successivo) non è ancora definito l'assetto delle deleghe ai consiglieri. Il che evidenzia soprattutto una difficoltà: quella di scegliere a chi attribuire la vicepresidenza.

I nomi in corsa sono due: Luigi Vacana (Provincia in Comune) e Alessandro Cardinali (Polo Civico).

Fino a questo momento non sono emersi possibili spazi di mediazione o di composizione e il presidente Antonio Pompeo preferisce non forzare.

Ma fino a quando? Luigi Vacana è stato vicepresidente nella consiliatura appena conclusa ed è stato rieletto come consigliere nella lista Provincia in Comune.

Alessandro Cardinali è uno dei due consiglieri eletti del Polo Civico. Il primo, Vacana, ha ottenuto più voti ponderati personali. Il secondo fa parte di una lista che ha preso più voti ponderati dell'altra e ha eletto due consiglieri e non uno.

Poi c'è il tema relativo alle comunali di Frosinone: Luigi Vacana è pronto a sostenere il centrosinistra con una lista civica. Mentre il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, attualmente schierato con il centrodestra, potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante per il centrosinistra nel caso di un'intesa.

Insomma, non è semplice scegliere. Le opzioni alternative potrebbero essere due. La prima: attribuzione ad uno dei due della delega alla presidenza del consiglio provinciale. Ma questo significherebbe non coinvolgere l'opposizione nei ruoli di carattere "istituzionale". La seconda potrebbe essere quella di indicare come vicepresidente Antonella Di Pucchio (Pd): prima degli eletti nel partito con più consiglieri.

E unica donna in aula.