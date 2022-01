Il centrosinistra frena e prende tempo. Anche sulle primarie come metodo di scelta del candidato sindaco. Probabilmente per farle "digerire" a chi non è convinto.

La riunione di martedì sera si è svolta in videoconferenza.

Due le novità politicamente significative. La prima è stata rappresentata dalla partecipazione di Luigi Vacana, consigliere provinciale e leader di Provincia in Comune. Ha ribadito che ha intenzione di mettere in campo una lista civica a sostegno della coalizione alle amministrative del capoluogo.

Già nelle scorse settimane si era detto che alle eventuali primarie parteciperebbe come candidato sindaco Christian Bellincampi, ex del Movimento Cinque Stelle. Vacana ha intenzione di lanciare la Piattaforma civica e di questo progetto sta discutendo con Stefano Vitale, Giuseppe Fortuna, Biagio Cacciola, Gaetano Capuano e Luigi Maccaro.



Presenti e assenti...CONTINUA...