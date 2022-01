Dodici milioni di opere pubbliche realizzate nel 2021 e circa quindici milioni di investimenti previsti per il 2022.

Abbiamo fatto il punto con il sindaco della città di Veroli, Simone Cretaro, il quale traccia un bilancio dell'anno da poco concluso e gli obiettivi del nuovo.



Che anno è stato il 2021?

«Il 2021 è stato ancora un anno difficile a causa del perdurare della pandemia, ma siamo comunque riusciti a realizzare importanti interventi sul nostro territorio».



Gli interventi più importanti?

«Sono stati tanti. Innanzitutto le scuole, sulle quali abbiamo investito circa cinque milioni di euro. Nella scuola media del Giglio è stato ultimato un importante intervento di adeguamento sismico, oltre alla sostituzione degli infissi e al rifacimento dell'impianto termico. Abbiamo realizzato interventi di efficientamento energetico nella scuola di Crocifisso, nelle scuole primarie di Casamari e Colleberardi e nella primaria e nell'infanzia del Giglio. Ulteriori interventi di messa in sicurezza sono stati realizzati nella scuola di San Giuseppe Le Prata, dove sono ancora in corso lavori di ristrutturazione della palestra. Nel 2022 riconsegneremo ai nostri studenti la scuola Valente, dove sono stati ultimati gli interventi di adeguamento sismico dell'intera struttura, quelli relativi al cappotto termico e alla sostituzione degli infissi e si sta procedendo con l'ultimazione delle rifiniture interne per un importo complessivo di circa tre milioni di euro».

Altri interventi?

«Sulla messa in sicurezza del nostro territorio abbiamo realizzato interventi per circa due milioni di euro, grazie ad una serie di finanziamenti della Regione Lazio. Sono stati poi affidati i lavori relativi alla messa in sicurezza del costone di passeggiata a San Giuseppe per un importo complessivo di ulteriori due milioni di euro. Abbiamo realizzato diversi interventi sulla rete stradale comunale. Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei parcheggi e il recupero dei pozzi a Prato di Campoli. Abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del Polivalente, importante centro sportivo e culturale della nostra città, per un importo complessivo di circa trecento mila euro. Tra qualche mese la nostra città avrà un nuovo impianto sportivo: il Cereate di Casamari. Un impianto moderno, sicuro e polifunzionale per sportivi e semplici cittadini che vorranno fare sport in sicurezza per una spesa di circa due milioni di euro. Sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione di un'isola ecologica a Casamari».

Solo opere pubbliche?

«Assolutamente no. Anche quest'anno, nonostante il Covid, siamo riusciti a realizzare importanti manifestazioni culturali di assoluto livello. Grandissimo successo sta riscuotendo la mostra multimediale su Klimt, che sta portando migliaia di visitatori nella nostra Veroli».



E Palazzo Campanari?

«La crescita culturale e turistica di una città richiede investimenti adeguati. Palazzo Campanari rappresenterà sicuramente un valore aggiunto per lo sviluppo turistico e culturale della nostra città».

Come state affrontando le conseguenze della pandemia?

«In questi mesi abbiamo sostenuto migliaia di nostri concittadini che hanno sofferto, più di altri, gli effetti del virus sul piano economico. Anche nel 2021 abbiamo garantito importanti interventi a sostegno dei nostri concittadini in difficoltà, sostenendoli nel pagamento dei canoni di locazione, nel pagamento delle utenze domestiche, nell'acquisto di generi alimentari. Siamo intervenuti per garantire il diritto allo studio attraverso il sostegno a tante famiglie. Abbiamo messo in campo anche misure di sostegno alle attività economiche in difficoltà, prevedendo l'erogazione di incentivi per il rilancio dell'artigianato».

I progetti per il 2022?

«Il nuovo anno proseguirà all'insegna dei grandi investimenti per circa quindici milioni di euro. Daremo inizio all'iter progettuale che ci porterà alla realizzazione di un grande intervento di rigenerazione urbana che interesserà tutto il centro storico, grazie ad un contributo statale di cinque milioni di euro. Continueremo ad investire nelle strutture scolastiche, realizzando due nuovi asili comunali a San Giuseppe Le Prata – S. Anna e a Casamari e un nuovo asilo nido nel centro storico, avendo ottenuto tre finanziamenti per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Saranno realizzati lavori di efficientamento energetico per un importo di circa duecento mila euro nella scuola di Santa Francesca, dove saranno completati anche i lavori sull'impianto antincendio. Interverremo sulle palestre del Giglio e della Valente con due finanziamenti di circa un milione di euro. Altri interventi riguarderanno la nostra sala cinematografica, grazie ad un finanziamento regionale di circa trecento mila euro, la nostra rete stradale comunale e la rete della pubblica illuminazione. Importanti novità ci saranno anche in tema di sanità locale. A Veroli nascerà una nuova Casa di Comunità Hub che ci permetterà di avere un'assistenza sanitaria H24 e nuovi importanti servizi. Dopo circa vent'anni il nostro Ente avrà nuovo personale che ci permetterà di migliorare i servizi per i nostri cittadini. Stiamo lavorando, infine, per intercettare i fondi del PNRR con importanti progetti di sviluppo della nostra città».