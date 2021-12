Francesca Maini è fuori dalla maggioranza consiliare di Pontecorvo. Ad annunciarlo il sindaco Anselmo Rotondo al termine del gruppo di maggioranza che si è tenuto ieri sera. Una riunione in cui si è parlato del famoso audio oggetto delle ultime polemiche politiche.

Infatti nei giorni scorsi era stato divulgato un file inviato dal primo cittadino alla chat di maggioranza. Una situazione che aveva generato duri attacchi anche da parte dell'opposizione. Al termine del vertice di maggioranza è stata fatta chiarezza sulla vicenda.

"Quell'audio è stato un momento di sfogo con i consiglieri di maggioranza. Tale doveva rimanere. È stata individuata la responsabile: è Francesca Maini. Ora è fuori dalla maggioranza - ha affermato il sindaco - Un atto di tradimento nei miei confronti e nei confronti di tutto il gruppo. Per questo motivo al consigliere ritiro le deleghe assegnate ed è fuori dalla maggioranza. Faccio i miei auguri per il suo futuro politico che non potrà essere con noi".