Il Pd si conferma primo partito, Forza Italia non ottiene alcun seggio. Alla Lega laleadership del centrodestra, a Fratelli d'Italia non riesce il sorpasso. Il Polo Civico, al debutto, ne elegge due. Luigi Vacana centra il tris alla guida di "Provincia in Comune". Ma all'interno dei partiti e delle civiche i rapporti di forza sono cambiati. Ed è iniziata una resa dei conti senza appello.



Il nuovo consiglio

Il Pd ha confermato 4 esponenti: Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Enrico Pittiglio (San Donato), Gaetano Ranaldi (Cassino) e Alessandro Mosticone (Sora). La Lega porta in aula 3 consiglieri (contro i 2 della volta scorsa): Luca Zaccari (Ferentino), Gianluca Quadrini (Arpino) e Andrea Amata (Vicalvi). Fratelli d'Italia ne ha eletti 2: Daniele Maura (Giuliano di Roma) e Riccardo Ambrosetti (Anagni). Grande risultato del Polo Civico, che elegge 2 consiglieri: Alessandro Cardinali (Anagni) e Alessandro Rea (Ferentino). Infine Provincia in Comune: Luigi Vacana (Gallinaro).



Geografia e curiosità

Nessun consigliere provinciale di Frosinone.

Mentre Anagni e Ferentino ne contano 2 ciascuno.

In aula sono rappresentati sia Cassino che Sora. E questo conferma che l'asse di Francesco DeAngelis con i sindaci Enzo Salera e Luca Di Stefano ha funzionato. Si presentavano 6 uscenti su 12. In 3 hanno ottenuto la conferma: Daniele Maura (Fratelli d'Italia), Luigi Vacana (Provincia in Comune) e Gianluca Quadrini (Lega). Quest'ultimo è l'unico ad aver centrato l'elezione ininterrottamente, dal 2014 ad oggi. Per la quarta volta consecutiva. Tra gli uscenti, invece, non ce l'hanno fatta Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia), Rossana Carnevale (Fratelli d'Italia) e Igino Guglielmi (Polo Civico). In un ente di secondo livello come la Provincia i confini tra maggioranza e opposizione sono molto sfumati. Però alcuni punti fermi ci sono. Il centrodestra ha 5 consiglieri: 3 della Lega e 2 di Fratelli d'Italia. Anche il centrosinistra 5: i 4 del Pd e Luigi Vacana (Provincia in Comune), ormai da anni vicinissimo ad Antonio Pompeo. Quindi c'è il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli con 2 consiglieri. Al Comune di Frosinone la lista fa parte della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Nicola Ottaviani. Non è un mistero però che alle prossime amministrative il Polo Civico potrebbe schierarsi con il centrosinistra. Il pressing di De Angelis è incessante. Bisognerà vedere quali saranno le scelte dei consiglieri eletti, Alessandro Cardinali e Alessandro Rea. Ma in ogni caso il Polo Civico reciterà da protagonista anche in consiglio provinciale. Una sola donna (Antonella Di Pucchio, del Pd) fra i 12 consiglieri eletti. Ma è quella che ha ottenuto più voti ponderati di tutti: 7.947. Davanti al collega di partito Enrico Pittiglio (7.895) e Luigi Vacana (7.443).



Il Partito Democratico

Si è confermato primo partito tra gli amministratori.

Ricordiamo che alle urne si è andati con il sistema del voto ponderato. E hanno espresso preferenze sindaci e consiglieri comunali. Il Pd ha ottenuto 29.231 voti ponderati. Due anni e mezzo fa29.760. Stesso numero di consiglieri: 4. Di questi 3 sono espressione della corrente Pensare Democratico di Francesco De Angelis: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio (vicinissimo politicamente al vicesegretario regionale Sara Battisti), Gaetano Ranaldi (Cassino) e Alessandro Mosticone (Sora). Mentre Antonella Di Pucchio (Isola del Liri) fa riferimento a Base Riformista di Antonio Pompeo. Ed è arrivata prima come voti ponderati. Un segnale chiaro che il presidente Pompeo ha voluto lanciare. Peraltro Antonella Di Pucchio è rientrata da poco nel partito. Ed è consigliere ad Isola del Liri, Comune guidato dal sindaco ed ex consigliere provinciale Massimiliano Quadrini. Fra i due non c'è mai stato feeling politico. Anche se il Pd ha puntato sulla lista unitaria, con il simbolo. E i commenti vanno tutti in questa direzione. Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario regionale Bruno Astorre. Mentre quello provinciale Luca Fantini esulta: «Il Pd è il primo partito della provincia di Frosinone con oltre il 30% dei consensi. Aver eletto quattro consiglieri provinciali è un risultato straordinario, frutto di un lavoro costante e capillare su tutto il territorio». Poi apre: «Molto bene anche le liste civiche». Francesco De Angelis sintetizza: «È la vittoria del nostro progetto politico. È la vittoria del Campo Largo».

Ora si apre la partita delle comunali di Frosinone.

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicesegretario regionale Dem Sara Battisti: «Questo risultato così importante contribuirà al lavoro di preparazione per un Campo Largo di centrosinistra per vincere le prossime elezioni amministrative. Complimenti al Pd provinciale e al segretario Fantini, ora proseguiamo su questa strada». I Democrat hanno concentrato i voti ponderati sui 4 eletti. Ottenendo il 30,80%.

La Lega

È il primo partito del centrodestra, con il 20,95%. Per effetto di 19.883 voti ponderati (due anni e mezzo fa erano stati 13.115). Al primo posto si è piazzato Luca Zaccari, sostenuto dal consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli. Poi Gianluca Quadrini, inserito nella lista come indipendente. Ha messo in fila 5.150 voti ponderati. La volta scorsa era stato il primo degli eletti in assoluto, con 8.434. Ma le condizioni sono profondamente cambiate e ha sicuramente raggiunto un risultato per certi versi impensabile. Quadrini è stato sostenuto dalla deputata Francesca Gerardi. Terzo Andrea Amata, appoggiato dal coordinatore provinciale e sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. Il quale Nicola Ottaviani parla da coordinatore e rileva: «La Lega ha eletto tre consiglieri provinciali, riportando un gradimento di 258 amministratori su un totale di 1.066 votanti, centrando un obiettivo di radicamento territoriale che, fino a qualche tempo fa, veniva ritenuto impossibile dagli avversari e, anche, da alcuni alleati».

Evidente la stoccata a Fratelli d'Italia. Pasquale Ciacciarelli si complimenta con Zaccari, ma pure con Amata e Quadrini. E dichiara: «Un grazie al coordinatore provinciale del Carroccio Nicola Ottaviani per il grande lavoro che sta svolgendo. Ancora una volta dimostriamo di avere un grande radicamento sul territorio, un seguito importante di amministratori locali che hanno premiato il lavoro e la concretezza di questa squadra. La Lega è primo partito del centrodestra, e guiderà la coalizione verso altre decisive vittorie».

Fratelli d'Italia

I voti ponderati sono stati 15.368 (16,19%). La volta scorsa FdI si presentò insieme a Forza Italia nella lista Provincia Protagonista (18.969 voti ponderati).

Il numero dei consiglieri eletti è lo stesso: 2. Ma il partito di Giorgia Meloni aveva 3 uscenti, 2 dei quali non sono stati confermati: Stefania Furtivo (2.872 voti ponderati) e Rossana Carnevale (1.833). Bis invece per Daniele Maura, fedelissimo del senatore Massimo Ruspandini.

Ha ottenuto 4.293 voti ponderati. Con lui è stato eletto consigliere Riccardo Ambrosetti (3.099). Domenico Fagiolo (Frosinone) ha messo insieme ben 2.931 voti ponderati. A questo punto bisognerà vedere cosa succederà, quali saranno per esempio le valutazioni di Fagiolo e della Carnevale. La situazione è complessa e Massimo Ruspandini ne è perfettamente consapevole.

Il voto viene commentato dal vicecoordinatore regionale Antonio Abbate. Così: «Un risultato che oltre a dare stabilità al consenso ed al radicamento del partito, assegna a quest'ultimo la leadership della coalizione del centrodestra, tenuto conto che La Lega, al netto del contributo dell'indipendente Gianluca Quadrini, si sarebbe fermata al secondo posto». Anche questa è una stoccata.

Forza Italia

È il risultato più clamoroso. Il seggio non è scattato.

I voti ponderati sono stati 6.130 (6,46%). La delusione è stata enorme. In una nota si legge: «Forza Italia non ce la fa a raggiungere il quorum per un pugno di voti, meno di 500. Pesano il Covid e qualche defezione illustre. Il coordinamento provinciale del partito esprime comunque soddisfazione per l'impegno profuso da tutti i candidati e dai sostenitori. Un impegno che aveva portato allo storico risultato di presentare una lista monocolore, competitiva e credibile. Fatta di persone che credono in un progetto di rinnovamento e rifondazione. Per questa ragione, preso atto del risultato elettorale, e delle evidenti mancanze, il direttivo forzista, riunito d'urgenza dai coordinatori Chiusaroli, Natalia, Piacentini e dal responsabile dell'organizzazione Samuel Battaglini, ha proposto all'unanimità ai vertici del partito l'espulsione immediata dal novero degli iscritti di chi al contrario non ha risposto in alcun modo alla chiamata, ponendosi fuori squadra». Inizia una durissima resa dei conti.

Polo Civico

La sorpresa maggiore di questa tornata elettorale.

La lista di Gianfranco Pizzutelli ha ottenuto ben 13.592 voti ponderati (14,32%). Due i consiglieri: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea. Non ce l'ha fatta l'uscente Igino Guglielmi. Nota Gianfranco Pizzutelli: «Grandissimo risultato della lista del Polo Civico.

Un risultato senza precedenti. Abbiamo dimostrato la forza di un progetto che cresce ed è pronto ad affrontare con fiducia le prossime sfide elettorali.

Ringrazio tutti i candidati equanti hanno votato il Polo civico perché è grazie a tutti loro che siamo riusciti a conquistare due seggi». Provincia in Comune Ancora una volta (la terza consecutiva) Luigi Vacana ha centrato l'obiettivo dell'elezione. Con 7.443 voti ponderati (la volta scorsa 7.071). La lista ha ottenuto 10.717 voti, l'11,29%. Ci sono stati anche i 2.670 voti ponderati di Carlo Cerrito. Christian Bellincampi (proveniente dai Cinque Stelle, consigliere comunale di Frosinone) ha preso 574 voti ponderati.