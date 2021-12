Il dado è tratto. Il Consiglio provinciale di Frosinone è rinnovato. Grande l'affluenza da parte dei 91 sindaci e 1.055 consiglieri comunali chiamati alle urne. Ha votato difatti il 92.94% dei 1.147 aventi diritto al voto ponderato, ovvero 1.066 amministratori. Di questi 819 uomini (su 878) e 247 donne (su 269), rispettivamente il 93.28% e il 91.82%. In corsa, nell'ordine in cui sono state sorteggiate, c'erano le liste di Fratelli d'Italia, Provincia in Comune, Forza Italia, Partito Democratico, Lega e Polo Civico. I candidati erano 49, 26 uomini e 23 donne.

Ecco chi sono i 12 consiglieri provinciali eletti il cui mandato durerà due anni.

Pd primo partito con 4 eletti. Si tratta dei neo consiglieri provinciali Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Val di Comino), Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Gaetano Ranaldi (Cassino) e Alessandro Mosticone (Sora). Il Partito Democratico ottiene così il 30% dei consensi.

In quota centrodestra prevale la Lega grazie all'elezione di tre consiglieri provinciali: Andrea Amata (Vicalvi),

Gianluca Quadrini (Arpino), Luca Zaccari (Ferentino). La Lega riporta un gradimento di 258 amministratori su un totale di 1.066 votanti. Due, invece, i consiglieri eletti per Fratelli d'Italia: Daniele Maura (Giuliano di Roma) e Riccardo Ambrosetti (Anagni).

Per il Polo Civico gli eletti sono: Alessandro Cardinali (Anagni), Alessandro Rea (Ferentino). Per "Provincia in Comune" confermato l'uscente vice presidente della provincia Luigi Vacana (Gallinaro).

Qui i risultati dello spoglio https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1076045/Risultati-elezioni-provinciali-18-dicembre-2021.pdf