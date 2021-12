Il risultato è già scritto nelle urne, chiuse ieri sera alle 20. Bisognerà attendere lo spoglio di oggi per conoscere i nomi dei 12 consiglieri provinciali, il mandato dei quali dura due anni. Ai nastri di partenza si sono presentate 6 liste: 4 di partito (Pd, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), 2 civiche (Provincia in Comune e Polo Civico). I candidati al consiglio provinciale sono 49: 26 uomini e 23 donne. Da sottolineare la professionalità con la quale gli addetti ai seggi hanno consentito l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

In tanti alle urne

Affluenza record: alle urne 1.066 aventi diritto (sindaci e consiglieri) su 1.147. Il 92,94%. Nello specifico: 819 uomini su 878 (93,28%) e 247 donne su 269 (91,82%).

C'è il sistema del voto ponderato. Il più alto indice di ponderazione è quello della scheda verde, che riguarda i Comuni di Frosinone e Cassino: 287. In questa fascia hanno votato 56 aventi diritto su 58: il 96,55%. E cioè: 44 uomini su 46 (95,65%) e 12 donne su 12 (100%).

Poi ci sono i 9 Comuni della fascia rossa: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. L'indice di ponderazione è 228. Hanno votato 151 aventi diritto su 153: il 98,69%. Nel dettaglio: 120 uomini su 121 (99,17%) e 31 donne su 32 (96,88%). Nella fascia della scheda grigia i Comuni sono 12: Aquino, Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Fiuggi, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido.

L'indice di ponderazione adesso è di 115. Hanno votato 149 aventi diritto su 156: il 95,51%. Nel dettaglio: 93 uomini su 96 (96,88%) e 56 donne su 60 (il 93,33%).

Quindi i 16 Comuni della scheda arancione: Amaseno, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Pico, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice.

Indice di ponderazione: 62. In questa fascia alle urne 198 aventi diritto su 208, il 95,19%. Vale a dire 154 uomini su 163 (94,48%) e 44 donne su 45 (97,78%).

Infine, i 52 Comuni della scheda azzurra: Indice di ponderazione: 30. Hanno votato 512 dei 572 aventi diritto: l'89,51%. Nello specifico: 408 uomini su 452 (il 90,27%) e 104 donne su 120 (l'86,67%). In una nota della serata di ieri il Partito della Rifondazione Comunista ha informato che i propri consiglieri «rifiuteranno la scheda e faranno verbalizzare una nota». Per protestare contro un tipo di elezione che non vede protagonista il popolo sovrano ma gli addetti ai lavori.

Le regole per lo spoglio

Le operazioni di scrutinio ci saranno oggi, a partire dalle ore 10. Si svolgeranno secondo le modalità e le disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19. Rileva l'Amministrazione Provinciale in una nota: «In questi giorni di forte aumento dei contagi sul territorio provinciale, sarà consentito l'accesso al Palazzo Provinciale solo ai rappresentati di lista. Si ricorda che per accedere i visitatori dovranno esibire il green pass, indossare la mascherina e avere una temperatura inferiore ai 37,5°».

Le curiosità

I consiglieri uscenti che si ripresentano sono 6 su 12: 3 di Fratelli d'Italia (Daniele Maura, Stefania Furtivo, Rossana Carnevale). Poi ci sono Luigi Vacana (Provincia in Comune), Igino Guglielmi (Polo Civico) e Gianluca Quadrini (Lega). Non si sono ripresentati tutti e 4 i consiglieri eletti nel Pd due anni fa: Massimiliano Quadrini, Germano Caperna, Alessandra Sardellitti e Vincenzo Savo. Peraltro nel frattempo Caperna è passato con Italia Viva, mentre la Sardellitti con Azione.

Non ci sono neppure Gioacchino Ferdinandi (Forza Italia) e Andrea Campioni (Lega). I Comuni "rappresentati" dalle candidature sono 31 su 91.

Vuol dire che 60 non lo sono.

Il precedente

Come andarono le elezioni del 2019. Per il Pd 29.760 voti ponderati. Con 4 consiglieri eletti: Germano Caperna (5.272 voti ponderati), Alessandra Sardellitti (4.174), Massimiliano Quadrini (4.161), Vincenzo Savo (4.094). Poi Provincia Protagonista, la lista unitaria di Fratelli d'Italia e Forza Italia: 18.969 voti ponderati.

I consiglieri eletti furono 3: Daniele Maura (4.100 voti ponderati), Stefania Furtivo (3.161) e Gioacchino Ferdinandi (3.073). Quindi la Lega: 13.115 voti ponderati. E 2 consiglieri eletti: Andrea Campioni (3.436) e Igino Guglielmi (3.116). La lista Progetto Futuro mise in fila 11.395 voti ponderati. Il consigliere eletto fu Gianluca Quadrini (8.434), il più votato in assoluto. Poi Provincia in Comune: 11.328 voti ponderati. Consigliere eletto: Luigi Vacana (7.071), secondo nella classifica dei più votati. A chiudere il quadro Per la Provincia di Frosinone con 8.464 voti ponderati. Il consigliere eletto fu Gianluigi Ferretti (3.311).