Prossime elezioni provinciali ma anche consultazioni nel capoluogo ed alleanze con le altre forze del centrosinistra. Francesco De Angelis, neo presidente del Consorzio industriale del Lazio e leader del Pd in provincia di Frosinone, spazia su diverse questioni a pochi giorni dal voto per il rinnovo del consiglio provinciale.

E si parte proprio da qui. Dal Partito Democratico che in questa occasione si presenterà unito e con il simbolo.

E non era scontato.



Le provinciali

Rileva Francesco De Angelis: «L'obiettivo delle provinciali è vincere. Vogliamo arrivare primi e sono sicuro che ce la faremo, perché la lista è molto forte e siamo ben radicati e presenti su tutto il territorio.

Vincere è importante, perché ci consentirà di gettare le basi per la costruzione della nuova alleanza che governerà l'Amministrazione provinciale nei prossimi anni e per essere il punto di riferimento per il buon governo della Provincia».

Aggiunge: «Vogliamo confermare la forza e la crescita del Pd, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali».

Le comunali di Frosinone