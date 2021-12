Le prove generali, in vista delle amministrative di primavera, e delle future regionali e politiche, per misurare i rapporti di forza all'interno dei partiti, si terranno nel fine settimana.

Quello che andrà in scena, in via principale, sarà un sorta di braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia, proprio per stabilire chi detiene il primato nel centrodestra in Ciociaria. Sullo sfondo Forza Italia, che tenterà di recuperare le posizioni di un tempo.

Partita importante anche per il Pd, non solamente per il match contro gli avversari politici, ma soprattutto per un derby interno, nonostante la lista unica.

L'appuntamento è per sabato, dalle 8 alle 20, quando a Palazzo Iacobucci, sindaci e consiglieri comunali voteranno per il rinnovo dell'assise civica provinciale.

Non per il presidente: il mandato di Pompeo scade il 31 ottobre 2022. Le novità, però, non finiscono qui...CONTINUA...