Il Pnrr come soluzione per frenare lo spopolamento e rivalutare le zone interne. Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervenendo, in videoconferenza, nel convegno di presentazione del libro di Giuseppe Violetta "Michele Santopadre, racconti di una vita", storico sindaco democristiano di Arce, nella sede della XV comunità montana.

L'ex ministro, fondatore del partito "Noi di centro" guarda così anche alla provincia di Frosinone. «Spero che il Pnrr con risorse concrete serva a consacrare gli elementi materiali e immateriali perché la gente resti ad Arce e non sia più costretta da andare a Roma per lavorare - ha detto alla platea - Ho fondato Noi di centro perché ritengo che le "volumetrie" al centro ci siano.

Vedo che la bizzarria del sovranismo ha allentato la presa, per cui credo che al centro esista uno spazio per conquistare un 10-12%. Io ho messo una piccola pietra, spero che diventi una piccola baracca. Se Draghi andrà al Quirinale, si voterà subito».