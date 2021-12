Sono 6 i consiglieri comunali di Frosinone candidati alle provinciali del 18 dicembre. Due nella lista di Fratelli d'Italia: Domenico Fagiolo (del partito di Giorgia Meloni) e Sergio Crescenzi, che in aula consiliare sta con la Lista per Frosinone di Antonio Scaccia. Nella Lega c'è Thaira Mangiapelo, consigliere attualmente nel Gruppo Misto.

Sono due i consiglieri nella lista Provincia in Comune di Luigi Vacana: Gerardina Morelli (responsabile della sezione cittadina del Psi) e Christian Bellincampi, già candidato a sindaco del Movimento Cinque Stelle nel 2017 e adesso nel Gruppo Misto. Poi nel Polo Civico c'è Igino Guglielmi, peraltro consigliere provinciale uscente.

Alle urne si va con il sistema del voto ponderato e bisognerà vedere quali saranno i risultati finali. Ma in ogni caso, nell'ottica delle comunali, arriveranno delle indicazioni importanti. Per esempio Domenico Fagiolo cercherà di ottenere un risultato significativo, anche nell'ottica dei rapporti interni a Fratelli d'Italia. Igino Guglielmi punta sicuramente al bis. Contemporaneamente il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli vorrà dimostrare di avere un peso specifico significativo. Come del resto Provincia in Comune di Luigi Vacana.

E Christian Bellincampi vorrà far capire che la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra sarà un passaggio fondamentale.