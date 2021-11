Giorni decisivi per le comunali di Frosinone. Anche perché il tempo per la campagna elettorale non è poi così tanto, visto che in mezzo ci sono le vacanze natalizie. Nel centrosinistra la strada di un'alleanza appare tutta in salita.

Non è facile trovare un accordo unitario. Ci prova, ancora una volta, Francesco De Angelis, che arriva a chiedere di riportare indietro l'orologio delle trattative politiche.

Il leader di "Pensare Democratico" ha, infatti, preso carta e penna ed ha inviato una lettera aperta al centrosinistra e in particolare a Psi, Articolo 1 e Azione...CONTINUA...