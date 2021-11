Il conto alla rovescia è cominciato. Le liste per le provinciali dovranno essere presentate il 27 (dalle 8 alle 20) e il 28 novembre (dalle 8 alle 12). La prossima settimana i partiti definiranno ogni minimo dettaglio. Molte certezze ci sono già, ma può succedere ancora molto.

Non nel Partito Democratico però. Pensare Democratico di Francesco De Angelis ha definito i tre candidati di punta, che sono: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio, il consigliere comunale di Cassino Gino Ranaldi e quello di Sora Alessandro Mosticone. La componente di De Angelis metterà in campo anche Benedetta Testa, consigliere comunale di Serrone. Poi c'è Base Riformista del presidente della Provincia Antonio Pompeo: la candidata di riferimento sarà Antonella Di Pucchio, consigliere comunale di Isola del Liri, rientrata nel partito da pochissimo tempo. Venerdì scorso, durante la riunione della direzione politica, Fantini ha ufficializzato che i Dem presenteranno una lista unitaria, con il simbolo.

Per quanto riguarda la Lega, i designati di punta sono praticamente definiti. Il coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, sosterrà Andrea Amata, già vicepresidente dell'ente di piazza Gramsci e attualmente consigliere comunale di Vicalvi. Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale e responsabile dell'organizzazione del partito in Ciociaria, si conterà sul consigliere comunale di Ferentino Luca Zaccari.

Nella lista del Carroccio, come indipendente, ci sarà pure l'attuale consigliere provinciale Gianluca Quadrini, che sarà appoggiato dai deputati Francesco Zicchieri e Francesca Gerardi. È evidente che nella Lega le provinciali rappresenteranno una "conta" a tre.

Fratelli d'Italia riparte dagli uscenti, che sono: Daniele Maura, Stefania Furtivo e Rossana Carnevale. Ma nella lista dovrebbero esserci anche Domenico Fagiolo (Frosinone), Riccardo Ambrosetti (Anagni) e Andrea Lucidi (Serrone).

Grandi manovre in Forza Italia. Sicuro della candidatura Danilo Tuffi, consigliere comunale di Anagni. Verso la designazione pure Gaetano Spiridigliozzi (Pontecorvo) ed Eleonora Tavani (Alatri).

Quindi la lista Provincia in Comune del vicepresidente della Provincia Luigi Vacana, il quale lavora per la conferma come consigliere. Oltre a Vacana ci sarà Christian Bellincampi, consigliere comunale di Frosinone del Movimento Cinque Stelle, con il quale è stato candidato sindaco nel 2017. Ci sarà pure il vicesegretario provinciale del Psi Carlo Cerrito, consigliere comunale di Piedimonte San Germano. Il che conferma il sostegno dei Socialisti di Schietroma all'iniziativa di Vacana, il quale già la volta scorsa rappresentò il "punto di caduta" di varie aree: il Psi, il Socialismo Tricolore di Biagio Cacciola, la sinistra che si riconosce nelle posizioni dell'europarlamentare Massimiliano Smeriglio, eletto come indipendente nella lista del Pd.

Anche il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli sta lavorando alla presentazione di una lista. Della quale farà parte sicuramente l'attuale consigliere provinciale Igino Guglielmi. Indiscrezioni riferiscono pure di contatti del Polo Civico con Alessandro Cardinali (Anagni) e Alessandro Rea (Ferentino). C'è quindi il tema di una possibile lista civica di Antonio Pompeo. Il presidente della Provincia è intenzionato a candidare alcuni amministratori che hanno aderito alla sua associazione Volume. Uno in particolare: Massimiliano Mignanelli, consigliere comunale di Cassino. Inizialmente si era pensato ad un inserimento di Mignanelli nella lista di Vacana. Poi invece si è ipotizzato di una "civica" del presidente. Ma l'operazione appare non semplice. Al punto che nelle ultime ore si parla della possibilità che Mignanelli alla fine possa essere candidato in Forza Italia. Solo una battuta? Non necessariamente.