La situazione è delicata, perché alla fine in ballo c'è l'unità del centrodestra. In un Comune come quello di Frosinone, capoluogo di provincia. Ed è questo l'aspetto che Fratelli d'Italia sta soppesando in questi giorni.

Fermo restando che la revoca delle deleghe da assessore ai lavori pubblici a Fabio Tagliaferri ha comunque lasciato il segno. Quello che è successo è noto: il sindaco Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega, sabato scorso ha nominato come assessore ai lavori pubblici l'avvocato Angelo Retrosi, indicato dal Polo Civico.

E questo ha comportato la revoca di Fabio Tagliaferri, eletto nel Polo Civico ma passato a Fratelli d'Italia nel luglio scorso. Anche ieri confronti e riunioni in Fratelli d'Italia, che sta analizzando il caso pure a livello regionale. E perfino nazionale. Della questione sono stati investiti il coordinatore regionale Paolo Trancassini, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e Giorgia Meloni, presidente e leader del partito.

Il punto è semplice: sabato il tam tam andava nell'unica direzione di un'uscita dalla maggioranza di Fratelli d'Italia. Che a quel punto si sarebbe collocato all'opposizione.

Il gruppo consiliare...CONTINUA...