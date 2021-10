Al di là del dato numerico, Luca Di Stefano ha già ricevuto gli auguri del suo avversario Eugenia Tersigni. "Faremo una sana opposizione", questo il commento della sfidante alla luce del vantaggio numerico con il quale Luca Di Stefano si avvia a diventare il nuovo sindaco di Sora.

Sin dall'inizio dello spoglio l'andamento è stato chiaro e costante, con Di Stefano in vantaggio di circa il 20% rispetto alla Tersigni.

La nota di Eugenia Tersigni

"Ringrazio gli elettori sorani che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno dato fiducia. Un progetto pulito, chiaro e trasparente il nostro. Abbiamo detto tanti "no" perché convinti di poter attuare una politica differente, abbiamo creduto che questo avrebbe permesso a Sora di poter essere governata bene. Faccio gli auguri al nuovo sindaco di Sora e a chi andrà a governare questa città. Voglio ringraziare in modo particolare tutti i componenti di questo nostro gruppo che con grande dedizione ha creduto e lavorato per una politica differente. Porteremo avanti questo modo di fare. Faremo una opposizione attenta, sempre nell'interesse della città. Noi non abbiamo accettato la lista della spesa, siamo e rimaniamo differenti".