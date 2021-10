Ultimi "fuochi" elettorali prima del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Entrambi gli schieramenti sono impegnati, in queste ore, in incontri e riunioni per riportare alle urne gli elettori (solitamente il secondo turno vede un calo dei votanti, ndc) e convincere gli indecisi.

Il polo civico era presente ieri a Basciano e a Monte San Marino; questo pomeriggio (ore 17.30), Enrico Pavia sarà dapprima all'Allegra-Gaudo, poi (ore 19) a Tecchiena presso il locale "La Piazzetta" e infine (ore 20) al ristorante "La Rosetta", in centro.

Domani, ultimo giorno di campagna elettorale: alle ore 21 il comizio di chiusura dagli schermi di Teleuniverso e, alle ore 21.30, chiusura presso il ristorante "Brio" al Girone. Inoltre, il polo civico si gioca la carta del celebre architetto Paolo Portoghesi come possibile "ambasciatore" di Alatri nel mondo, che si dice disponibile a collaborare con la compagine di Pavia: «Portoghesi intende lavorare con noi, a titolo di amicizia, con progetti che valorizzino tutto il territorio. A lui va tutta la mia gratitudine», conferma il candidato sindaco.

Sull'altro fronte, quello del centrodestra, Maurizio Cianfrocca è stato ieri a Tecchiena e a Laguccio; oggi sarà a Collelavena (ore 18.30) e a Monte San Marino (ore 20). Domani gli ultimi appuntamenti in calendario: alle 9 al mercato di Chiappitto, alle 19.30 ancora a Tecchiena e alle 20.30 la chiusura in Piazza Santa Maria Maggiore.

Gli ultimi argomenti toccati da Cianfrocca riguardano il servizio idrico e la sicurezza. Sul primo: «Bisognerà creare un tavolo tecnico con forze sociali e associazioni per coordinare le iniziative. Bisogna mappare esattamente le perdite e ottenere fondi per ripararle. Ci faremo carico anche di migliorare la comunicazione riguardo le zone interessate dalla turnazione. Ci batteremo anche sulla procedura di conciliazione: il gestore deve una cifra alta alla collettività». Sul secondo: «Al centro vi è la sottoscrizione di un patto con la Prefettura che porterò sui tavoli istituzionali subito dopo la mia nomina, la fine di incidere veramente sulla sicurezza».