La campagna elettorale, ormai un mese fa, è iniziata in paese proprio come si era chiusa la consiliatura del sindaco Germani: con un colpo di scena. Delle tre liste presentate, infatti, una è stata ricusata. È quella a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Simonelli, già sindaco del paese per due mandati nel 2014 e nel 2019.

La partita per la conquista dell'amministrazione è a due: il sindaco che ha dovuto lasciare il passo al commissario prefettizio Luigi Germani e l'imprenditore Alfonso Rosanova, proprietario di una nota casa di riposo della zona.

La lista di Simonelli è stata esclusa dalla competizione. La partita è quindi a due.

La sfida

L'imprenditore Rosanova contro l'ex sindaco Germani Esclusa la terza compagine per le firme depositate in ritardo per una questione di tempi. L'ultima consiliatura si era interrotta bruscamente nell'aprile scorso, dopo neanche un anno, per le dimissioni di tre componenti della maggioranza che sosteneva il sindaco Luigi Germani. Due di loro, Bruna Gregori e Dario Di Palma, sono candidati nella squadra di Rosanova.