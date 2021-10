Dovevano essere due le liste, alla fine sono quattro.

Anche Vicalvi cambierà il sindaco: dopo due mandati consecutivi, Gabriele Ricciardi, fa un passo indietro e lo scranno più alto sarà conteso da quattro candidati a sindaco: il dottor Dino Riggi a capo della lista Insieme per Vicalvi; Mario Ferrera, per la lista ora in maggioranza, Il Quadrifoglio; Giovanni Di Filippo per la lista Impegno X Vicalvi e Antonio Miele per la lista Impegno Verde.

Una sfida a quattro, sulla carta, ma in sostanza sarà a tre: Riggi, Ferrera e Di Filippo, con Riggi e Di Filippo fino a ora amministratori gomito a gomito per stare nella maggioranza uscente de Il Quadrifoglio che, malumori e risentimenti hanno scisso in due (segnalate ripicche per la scelta della piazza più bella dove tenere la chiusura dei comizi).

Nelle liste nomi di candidati che da tempo vagano per la provincia in cerca di un posto: sarà questa la volta buona? I vicalvesi, frastornati da un epilogo scoppiettante e a tratti confuso, rimetteranno le cose a posto.