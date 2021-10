Sarà una sfida a due, con i candidati sindaco già pronti. In realtà le liste sono tre: una composta da nomi affatto noti nel mondo della politica locale (diversi i militari): "Alternativa Verde", con a capo Massimiliano Carlino.

Due, invece, le vere "protagoniste": quella capeggiata dall'ex vicesindaco uscente Fiorella Gazzellone, "Idea Terelle": mamma di due ragazzi, docente alla "Sapienza" e coordinatrice del corso di laurea in Infermieristica a Cassino e Pontecorvo, è in politica dal 1992.

L'ex consigliere di minoranza Mario Di Vizio, con "Terelle per il cambiamento" non è da meno: ex dipendente Fiat e consigliere di minoranza è un volto "noto" del Pd, con grande esperienza.