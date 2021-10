Inizia la bagarre elettorale per designare il nuovo sindaco che guiderà il paese per i prossimi cinque anni. Ma con una novità. Per la prima volta nella storia, nella piccola realtà comunale gli elettori si dovranno confrontare su una sola lista, quella di Gianluca Latini. Infatti, è stata presentata ufficialmente davanti al segretario comunale una sola lista di candidati, quella della compagine "Siamo Trivigliano". Per essere eletto Latini quindi dovrà tifare per il raggiungimento del quorum. Essendo l'unico candidato è facile pensare che poi otterrà la maggioranza dei voti espressi. Cinque anni fa vinse il professor Ennio Quatrana, eletto nel 2016 per la seconda volta.

Quest'anno Quatrana ha deciso di non ricandidarsi e al suo posto scenderà in campo Gianluca Latini, attuale vicesindaco e "uomo faro" dell'amministrazione comunale uscente. Dopo dieci anni di guida targata Quatrana, quindi, un nuovo nome si affaccia nel panorama politico di Trivigliano, un uomo dalla grande esperienza. Dopo cinque anni da consigliere comunale è stato nominato in questo ultimo mandato come vice-sindaco.

«Sono stati i sentimenti a primeggiare sulla scelta di candidarmi a sindaco del mio paese sottolinea Latini Bisogna tenere seriamente vive le tradizioni e la cultura di un popolo perché le stesse sono state fondamentali alla formazione e alla storia di Trivigliano. I punti del nostro programma elettorale sono molti e vanno ad incrementare, anzi ad amplificare quello che fino ad ora è stato fatto dall'attuale amministrazione a guida Quatrana - sottolinea -. Siamo una squadra politica molto ben attrezzata, con tante idee soprattutto per i giovani e per i meno giovani. Sono sicuro che il mio paese tornerà a splendere diventando un punto di riferimento».