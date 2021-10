Cinque piazze diverse per i candidati sindaci. Si è chiusa ieri sera la campagna elettorale con i comizi conclusivi di Federico Altobelli in piazza Santa Restituta, Roberto De Donatis in piazza Cesare Baronio, Valeria Di Folco in piazza Palestro, Luca Di Stefano in piazza Indipendenza ed Eugenia Tersigni in piazza Esedra. Cinque proposte, cinque coalizioni.

Trecentodue i candidati alla carica di consigliere, ripartiti in diciannove liste. Una campagna elettorale che nell'ultima settimana ha alzato i toni, con battute finali al vetriolo. Nelle ultime 48 ore si è assistito infatti a un fitto tiro incrociato tra diversi candidati.

Roberto De Donatis aveva chiesto in più occasioni un confronto pubblico per parlare di contenuti e così tutti i candidati sono stati invitati giovedì mattina in tv per presentare il proprio programma. Assente giustificato il candidato Altobelli. Presente, insieme agli altri tre, ma per un tempo inferiore rispetto alla fine del confronto, Luca Di Stefano, che poco dopo era in diretta con un'altra emittente.

Così è scoppiato il caso "dell'abbandono del confronto"; da qui attacchi, accuse, comunicati, illazioni. Una polemica molto accesa, tanto che l'ex sindaco Enzo Di Stefano, padre di Luca, ha pubblicato via social una lettera aperta a difesa del figlio, sottolineando che il percorso di Luca è frutto della sua volontà, senza ingerenze paterne. Ma le polemiche non sono finite qui.

L'ex consigliere comunale Umberto Geremia, in una diretta social, ha generato la reazione risentita del gruppo "Sora nel cuore" che sostiene la candidata Eugenia Tersigni. Il gruppo "esprime ferma censura e forte solidarietà ad Eugenia ed all'avvocato Valter Tersigni, a seguito delle parole pronunciate dal dottor Umberto Geramia, la cui moglie Floriana De Donatis, consigliere uscente dell'amministrazione De Donatis, è candidata a supporto di Luca Di Stefano".

Altra polemica è stata innescata dalla comunicazione utilizzata dalla Tersigni, che ha invitato i sorani a votarla anche attraverso il voto disgiunto. Intanto giovedì sera i vertici del Pd si sono dati appuntamento per esprimere vicinanza alla lista a sostegno di Luca Di Stefano.

Oggi giornata di silenzio elettorale. Domani e lunedì il voto che deciderà i destini amministrativi della città.