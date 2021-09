"Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi.

Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre".

Questo il messaggio di Matteo Salvini per il suo 'guru' della campagna social, Luca Morisi indagato a Verona. Il leader della Lega lo ha scritto su Facebook postando una foto insieme a Morisi.