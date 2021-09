"La nostra forza siete voi e sta crescendo un'onda che non si sta fermando. Le piazze lo testimoniano". Una piazza Santa Restituta in festa per l'arrivo dell'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte nella città Volsca per testimoniare il sostegno alla candidata alla carica di sindaco di Sora Valeria Di Folco. Tanti gli applausi e le bandiere sventolate del Movimento Cinque Stelle durante l'intervento di Conte.

"Noi non vi chiediamo una x, per noi esiste solamente il bene per i cittadini. Vi chiediamo l'adesione ad un progetto di comunità". Ha detto Conte tra gli applausi.