Anche a Vicalvi si vivrà una ventata di cambiamento e non tanto per le variazioni tra una lista e l'altra, ma perché se ne presentano ben quattro. Gabriele Ricciardi, sindaco uscente, scende dallo scranno più alto per far posto a qualcun altro: la regola del doppio mandato vale per lui come per altri amministratori che in questa tornata hanno dovuto fare un passo indietro.

La lista Il Quadrifoglio, quella vincitrice alle elezioni del 2016, candida come sindaco Mario Ferrera ed è stata ridisegnata con l'immissione di figure giovani. Sull'altro fronte, una lista nuova di zecca, Insieme per Vicalvi, guidata dal dottor Dino Riggi, anch'egli proveniente dalla compagine ora in maggioranza, ma nelle cui fila concorrono candidati non vicalvesi; le altre due liste civiche, costruite nelle ultime ore (ieri non è stato possibile reperirle), daranno filo da torcere a quelle storiche che nessuno si aspettava di vedere.