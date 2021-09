A Sora si è nel vivo della campagna elettorale e sono tanti gli appuntamenti in programma. Tutti i candidati alla carica di sindaco hanno scelto di scendere lungo le strade della città per incontrare i cittadini e sono così nati dei veri e propri tour.

Pone l'accento sulla campagna elettorale anche Art.

Uno Sora che ha scelto di sostenere il giovane candidato Luca Di Stefano. «La nostra forte identità sarà la migliore garanzia che la nuova amministrazione saprà affrontare col giusto impulso i grandi temi del governo locale dall'ambiente alla sanità, il lavoro e non per ultimo il sociale con grande attenzione alle problematiche giovanili ed il mondo della famiglia fulcro di qualsiasi comunità - aggiunge Gaetano Ambrosiano segretario provinciale di Frosinone di Art.

Uno - Animati dalla nostra determinazione, vogliamo improntare il nostro impegno ad una grande politica di apertura a tutta la città ed tutte le sue voci. Saremo rappresentanti e punto di riferimento per tutti i cittadini, anche per coloro che non condividono la nostra impostazione. Avere un'identità di sinistra infatti non significa chiudersi al confronto ed al dialogo con la città, con le sue grandi esperienze associative e sociali, con le sue grandi energie economiche, con la sua forte impronta culturale, ma saperle esaltare tutte insieme in un grande sforzo collettivo nell'interesse generale».

Ambrosiano spiega che questa campagna elettorale ha permesso ai cittadini di Sora di ritrovare un forte spirito di partecipazione che sarà indispensabile non solo per colmare il grande distacco che si è creato tra la politica e l'opinione pubblica, ma anche per combattere le battaglie più dure.

«Vogliamo essere un collante quella novità capace di consolidare questo forte sentimento di partecipazione e conclude Si tratta di ritrovare un terreno comune d'azione per il bene di Sora assieme a Luca di Stefano nostro candidato sindaco».

Nei giorni scorsi la candidata capolista, a sostegno di Luca Di Stefano, Floriana Porretta ha incontrato il segretario Nazionale di Art.Uno ed il ministro alla sanità Roberto Speranza con il segretario regionale di Art.Uno Riccardo Agostini.