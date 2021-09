Il Pd ha perso un consigliere comunale, visto che Alessandra Sardellitti è adesso nel gruppo Misto dopo aver aderito ad Azione di Carlo Calenda. Con una campagna elettorale che si sta avvicinando. Il capogruppo Angelo Pizzutelli ha voluto lanciare un messaggio forte nell'ultima seduta del consiglio comunale. Anche per far capire che occorrerà comunque un collegamento tra i gruppi di opposizione e la coalizione che dovrà essere costituita. Ma il punto è anche vedere quanti degli attuali consiglieri Dem saranno presenti nella prossima lista.

Sicuramente ci sarà Angelo Pizzutelli, da anni il più votato come consigliere. Di Alessandra Sardellitti abbiamo detto: con ogni probabilità concorrerà in una lista civica. Difficile capire invece se Norberto Venturi sarà ancora della partita nel Pd. Negli ultimi tempi il consigliere non partecipa molto alle sedute consiliari. Fabrizio Cristofari la volta scorsa fu candidato sindaco.

E la sua lista civica riuscì ad eleggere ben tre consiglieri: Vincenzo Savo, Fabiana Scasseddu e Vittorio Vitali. Successivamente Vitali e Scasseddu sono usciti dalla civica. Ma il punto vero è quello di riuscire a capire se Fabrizio Cristofari intenderà candidarsi come consigliere oppure no. Sono tutti temi sul tappeto di una discussione politica che all'interno del circolo cittadino dei Dem fatica a decollare.