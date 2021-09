La campagna elettorale è entrata nel vivo. Soprattutto sui social. Tante le immagini, i video e gli spot che circolano in queste ore a sostegno dei cinque candidati alla carica di sindaco. Federico Altobelli, alla testa della coalizione di centrodestra, si presenta con cinque liste e la sua squadra è formata da 79 aspiranti consiglieri.

Per Roberto De Donatis, con due liste civiche, sono 31 i cittadini che sperano di essere eletti in assise. A sostegno di Valeria Di Folco, del M5s, ci sono 16 aspiranti consiglieri. La compagine del più giovane candidato sindaco, Luca Di Stefano, è formata da sei liste e 96 candidati per uno scranno consiliare.

Eugenia Tersigni, sostenuta da "Sora nel cuore", ha cinque liste e 80 candidati al consiglio comunale.

Complessivamente sono 302 i cittadini che si propongono agli elettori sorani per amministrare la città nei prossimi cinque anni.

Tutti impegnati in questi giorni frenetici per illustrare ai cittadini le rispettive proposte programmatiche. E in vista del voto del 3 e 4 ottobre prossimi cominciano a circolare i classici "santini" elettorali.

Luca di Stefano fa appello al buon senso e chiede garbo in questa campagna elettorale, si augura di non ritrovarsi coinvolto in roboanti discussioni, ma di confrontarsi con gli avversari in maniera rispettosa.

«Vinca il migliore!», dice Federico Altobelli che paragona queste settimane a una partita di rugby, di cui è appassionato, in cui chi è più forte e non sbaglia le mosse porta a casa la vittoria. Il sindaco uscente Roberto De Donatis punta al bis attraverso una campagna elettorale fatta di contenuti e non di slogan.

Valeria Di Folco parla di una campagna elettorale all'insegna della correttezza e del rispetto delle regole «perché resto convinta del fatto che chi non rispetta le regole prima, difficilmente lo farà anche dopo».

Eugenia Tersigni è alle prese con la preparazione dell'esordio pubblico delle cinque liste che sostengono la sua elezione a sindaco: le presenterà alla città venerdì prossimo, 10 settembre, alle 18.30, presso il "Borgo dei lecci", in località Valpara.