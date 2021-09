Rien ne va plus. Le liste sono state consegnate e lo schieramento dei candidati a sindaco c'è.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Interessati 24 Comuni della provincia di Frosinone. Su 91. Il 26,37%. Domenica 3 ottobre seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell'orario stabilito saranno comunque ammessi a votare. Poi inizierà lo scrutinio. I candidati a sindaco sono 68, le liste 97, gli aspiranti consiglieri comunali superano quota 1.220.

In palio, oltre alle 24 fasce tricolori, 288 posti da consigliere comunale. Questi sono i grandi numeri di una consultazione amministrativa che ha indubbiamente anche una forte valenza politica. Però va detto subito che ad essere prevalenti sono le liste civiche.

Riflettori accesi su Alatri e Sora, i Comuni più grandi. Ad Alatri si chiude l'era di Giuseppe Morini (ha svolto i due mandati). Ma non sfugge a nessuno che parliamo della roccaforte del Partito Democratico, perché è il paese del consigliere regionale Mauro Buschini e del segretario Luca Fantini. Il quale, con riferimento all'intero quadro, ha detto: «Voglio rivolgere un grande in bocca al lupo a tutti i candidati del Partito Democratico, e delle liste di coalizione, impegnati nella sfida per il governo in tanti Comuni in vista del voto di ottobre.

Un augurio, non scontato, per la disponibilità e l'impegno con cui tutti si apprestano ad affrontare la campagna elettorale. Sarò, con determinazione, al fianco del partito e di tutti i nostri candidati». In 5 concorrono per la carica di sindaco, in 308 per quella di consigliere. Il centrodestra, guidato da Maurizio Cianfrocca, ha sei liste. Poi c'è il centrosinistra: il candidato è l'esponente del Pd Fabio Di Fabio. Con lui cinque liste. E un partito che prova ad essere unito: da Mauro Buschini ad Antonio Pompeo. Ma ci sono pure Enrico Pavia (5 liste), Roberto Gizzi (3 liste, tra le quali il Psi) e Luciano Maggi (1 lista). Anche a Sora i candidati a sindaco sono 5. Quelli al consiglio comunale 304. In campo il primo cittadino uscente, Roberto De Donatis.

Poi ci sono Federico Altobelli (centrodestra) e Luca Di Stefano, che guida una coalizione civica. Nella quale però ci sono anche esponenti del Partito Democratico. In campo altresì Valeria Di Folco (Movimento Cinque Stelle). E naturalmente Eugenia Tersigni: anche lei ha una coalizione civica. Ma è sostenuta dal vicepresidente della Provincia Luigi Vacana. E su Eugenia Tersigni potrebbe convergere pure il presidente della Provincia Antonio Pompeo, leader della corrente Base Riformista in Ciociaria. A dimostrazione di come il Pd si avvia alla conta. Per quanto riguarda il centrodestra, bisognerà vedere cosa succederà sul campo. Perché la lunga e fibrillante fase della pre campagna elettorale ha fatto emergere non pochi problemi. All'interno della Lega ma pure nei rapporti tra il Carroccio e Fratelli d'Italia.