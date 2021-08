«Il lavoro non può limitarsi alla sola gestione del potere.

Non può essere solo la gestione dei progetti, dei finanziamenti, né tantomeno quella degli incarichi e delle consulenze la strada per interpretare il ruolo di amministratori». Così Danilo Grossi, coordinatore del movimento Pop, oltre che assessore al Comune di Cassino.

Pop è il movimento che fa riferimento alla consigliera regionale Marta Bonafoni, eletta nella lista civica di Nicola Zingaretti. Un'area politica ai confini del Partito Democratico, che guarda al centrosinistra e che non manca di far sentire la propria voce critica quando serve. Alla vigilia di una tornata amministrativa decisiva, Danilo Grossi interviene sulla situazione in provincia di Frosinone.

Premette: «Il centrosinistra governa il Paese, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, molti Comuni del territorio; è sotto gli occhi di tutti il buon governo che ha messo in campo soprattutto in anni difficili e delicati come quelli che stiamo vivendo. Un buon governo che ha tutelato la salute dei propri cittadini e lo sviluppo di un territorio, recuperando il dramma delle macerie lasciate dalle Amministrazioni della destra e su questo ognuno, anche tra gli avversari, non può che dare atto, soprattutto all'Amministrazione Zingaretti di aver saputo produrre questa svolta positiva e non solo per le vaccinazioni».

Rileva Grossi: «Il centrosinistra deve recuperare il rapporto con la propria gente, con chi lotta ogni giorno sui territori per l'abbattimento delle disuguaglianze, a favore dei diritti di tutti, in particolare dei più deboli, in favore di un ecologismo vero e attento ai bisogni e alle richieste delle nuove generazioni, valorizzando e coinvolgendo le migliori risorse che sono sul territorio.

Per questo come Pop siamo stati da subito a disposizione di questa rigenerazione della politica e del campo democratico».

Poi Danilo Grossi fa autocritica e nota: «Non è un caso che negli ultimi anni il centrosinistra in provincia di Frosinone, tranne Cassino, sia andato a vuoto in tutte le competizioni amministrative. Quando è mancata la coerenza e la credibilità nelle scelte i cittadini lo hanno compreso. Quando sono stati fatti accordi con la destra, abbiamo perso tutti. Veniamo dall'esperienza di Pontecorvo, Ceccano e Cervaro dello scorso anno, per esempio, dove si sono fatte scelte che noi di Pop non abbiamo condiviso e a cui ci siamo contrapposti con candidature vere, di donne forti e credibili come Emanuela Piroli, Annalisa Paliotta e Simona Valente.

Scelte importanti, proposte per costruire un percorso vero che non terminasse con le elezioni ma che fosse l'inizio di un nuovo modello territoriale. E non è un caso che con una attenta e ferma opposizione ai governi di destra e con l'apertura di sedi in cui confrontarsi con i cittadini, sia forte e chiaro il segno di cambiamento nell'approccio».

Poi lo sguardo al futuro. Argomenta Grossi: «In questa nuova tornata ci troviamo di fronte ad altre scelte importanti ed anche in questo caso il rischio è altissimo.

Sia ad Alatri che a Sora, ma anche in tanti altri Comuni piccoli e medi, vanno premiate e difese le belle storie che possono raccontare un nuovo modo di amministrare il nostro territorio. Ad Alatri si è riusciti a fare in modo che il centrosinistra corresse unito.

Si viene da dieci anni di amministrazione di centrosinistra e la sfida è proprio quella che il campo riformista possa avere la capacità davvero di rigenerarsi ed offrire una nuova stagione di buon governo.

Il rischio che la destra subentri in un Comune molto importante per il centrosinistra e per molti dirigenti politici è alto e va scongiurato assolutamente e saremo in campo per questo».

Prosegue: «A Sora stiamo assistendo invece ad una vera e propria dissoluzione dei partiti che negli ultimi giorni è divenuta plateale, anche perché arriva appena qualche giorno prima della presentazione delle liste.

Noi di Pop siamo invece rimasti colpiti in questi lunghi mesi dal bellissimo lavoro che ha portato avanti Eugenia Tersigni con tutto il gruppo di Sora nel Cuore.

Un percorso civico vero che ha saputo resistere e tenere la barra dritta anche di fronte alle sollecitazioni più varie, con un giusto mix di esperienza, di concretezza e di freschezza. Ma la cosa che più ha meravigliato è stata la capacità amministrativa da un lato e il rapporto con i cittadini dall'altro che Eugenia Tersigni e questa bellissima squadra ha saputo creare ed accrescere quotidianamente. E i travagli di questi giorni di varie forze politiche, soprattutto a destra, dimostrano la bellezza e l'autenticità di un progetto come quello di Eugenia Tersigni».

Nota ancora Danilo Grossi: «Tra pochi mesi avremo le elezioni anche a Frosinone, elezioni importanti, decisive per tutto il territorio. Anche in questo caso va fatto da subito un percorso che dovrà portare ad un confronto importante tra tutte le forze del centrosinistra a partire naturalmente dal Partito Democratico. Ci sono tutte le condizioni perché il centrosinistra possa tornare a governare il capoluogo di provincia. Abbiamo avuto interlocuzioni importanti in questi mesi e siamo convinti di poter esercitare un ruolo importante insieme a tutto il centrosinistra. Va individuato un percorso aperto a tutte le forze in campo, in particolare quelle civiche, non escludendo le primarie che per esempio a Cassino hanno permesso di vincere le elezioni selezionando un sindaco ed una classe dirigente autorevole, capace ed indipendente».

Una vera "mossa del cavallo" sulla scacchiera del centrosinistra provinciale. Il riferimento alla candidatura a sindaco di Eugenia Tersigni è indicativo. Perché la candidata a sindaco del Pd è Maria Paola Gemmiti.

Dunque, Danilo Grossi ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro proprio al Pd.