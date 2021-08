I Comuni che andranno alle urne sono 24, per un totale di 123 sezioni elettorali. E una popolazione complessiva di 122.677 unità. Sono questi i grandi numeri della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi. Un mese prima, il 3 e 4 settembre, dovranno essere presentate le liste e i candidati.

Un appuntamento importante anche sul piano politico, considerando che si vota a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna. E pure a livello locale partiti e liste civiche sanno di giocarsi molto. Nel Lazio si vota in 103 dei 308 Comuni: il 27,2%. Sono 15 i centri con più di 15.000 abitanti (11,7%), 91 al di sotto (88,3%).

Due i capoluoghi di provincia: Roma e Latina.

In provincia di Frosinone 24 i Comuni dove si eleggono sindaci e consiglieri. Su 91. Il 26,37%. Due hanno più di 15.000 abitanti: Alatri (28.609) e Sora (26.247). Ma si vota anche ad Acquafondata (282), Alvito (2.852), Arce (5.783), Casalattico (641), Castro dei Volsci (4.903), Castrocielo (3.969), Colle San Magno (744), Collepardo (975), Esperia (3.903), Fumone (2.180), Monte San Giovanni Campano (12.882), Pastena (1.528), Roccasecca (7.536), Sgurgola (2.623), Supino (4.893), Terelle (460), Torre Cajetani (1.388), Torrice (4.608), Trivigliano (1.693), Vallecorsa (2.800), Vicalvi (806) e Viticuso (372).

Una tornata amministrativa che avrà però una valenza politica non indifferente. Intanto per il risultato di Alatri, roccaforte del Pd. Di Alatri sono il consigliere regionale Mauro Buschini e il segretario provinciale Luca Fantini.

Il candidato sindaco è Fabio Di Fabio, che fa parte dell'area del presidente della Provincia Antonio Pompeo. Nei Democrat sono tutti consapevoli che sarà indispensabile l'unità di azione.

Il centrodestra proverà la spallata, ma attenzione anche alle coalizioni civiche. Per quanto riguarda Sora, intanto sarà importante capire chi ci sarà (e con chi) nello schieramento di partenza. Ma poi sarà il risultato complessivo a fare la differenza. Dappertutto.

Poi nella primavera del 2022, Covid permettendo, in Ciociaria si voterà in 9 Comuni: Frosinone, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Cervaro, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pofi, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico. Nel frattempo però, esattamente a dicembre 2021, si voterà anche per il rinnovo dei 12 consiglieri provinciali. Esattamente entro due mesi dalle comunali, come recita la normativa.

Un test importante per i partiti.