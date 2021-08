Un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro, contribuirà alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Lo prevede l'articolo 56 quater del decreto legge 25 maggio 2021, numero 73 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, numero 106 che ha previsto l'istituzione del fondo nello stato di previsione del ministero dell'Interno.

Come chiarisce la direzione centrale per la Finanza Locale, infatti, per accedere al riparto, gli enti interessati dovranno farne richiesta attraverso una certificazione da trasmettere in via telematica.

La documentazione dovrà essere inviata tramite il Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (Area Certificati Tbel, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari Interni e territoriali, alla pagina Finanza locale. Nella richiesta i Comuni dovranno specificare il numero dei minori assistiti, gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, le spese sostenute e la durata dell'intervento. Per quanto riguarda la popolazione residente, si terrà conto dell'ultimo dato Istat disponibile.

Il sistema Tbel, ai fini dell'acquisizione della certificazione sarà disponibile, a partire dalle ore 1 del 23 agosto prossimo sino alle ore 12 di venerdì 10 settembre 2021.

Le domande di candidatura di accesso ai fondi dovranno essere presentate in via telematica.

Un atto imprescindibile per accedere al riparto delle risorse del Fondo del Ministero dell'interno.