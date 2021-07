Portavoce provinciale della Conferenza delle Democratiche: per Sarah Grieco (avvocato di professione) un'occasione di rientro dalla porta principale in quella che è la politica attiva. Nel Pd naturalmente.

Scusi Sarah Grieco, ma cosa sono le Democratiche?

«Preferirei partire dal dire che cosa non siamo. Non una duplicazione degli organi di partito al femminile, rivolto alle sole "questioni di genere" e neppure, peggio, uno strumento per rivendicare ruoli e postazioni. Quello che vogliamo costruire, e in parte lo stiamo già facendo, da oltre un anno di incontri e iniziative, è un contenitore di discussione ed elaborazione politica inclusivo e dinamico, dove ognuna si senta ascoltata e libera di mettersi in gioco e di dire la sua, avanzando proposte concrete.

Ma le Democratiche sono anche un luogo "aperto". Aperto alle non iscritte al Partito Democratiche; a Cassino, ad esempio, quasi la metà delle associate non sono iscritte al Pd. Aperto anche all'esterno; soprattutto verso chi riveste ruoli decisionali. Ne abbiamo dato una dimostrazione quando, per parlare di sanità e welfare, abbiamo invitato la direttrice della Asl di Frosinone D'Alessandro e l'assessore regionale alle politiche sociali Troncarelli. È questa la direzione. L'idea è quella di un "ponte" tra donne, territori e istituzioni. Al centro dell'agenda delle Democratiche di Frosinone non possono esserci "solo" politiche per le donne e diritti .

E non perché questa non sia una battaglia fondamentale nel nostro Paese, a partire dal contrasto alla violenza di genere. Tutto quello che sta accadendo in Senato sul Ddl Zan, oppure anche il silenzio assordante intorno al referendum sull'eutanasia, lo dimostra. Un plauso anzi, voglio farlo alla Federazione di Frosinone per aver appoggiato apertamente il referendum. Ma questo non può essere il nostro unico terreno di confronto»...Continua...