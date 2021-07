Matteo Salvini sarà a Frosinone, oggi alle 15, in viale Roma, sulla piazza attigua al Monte dei Paschi di Siena. Nel corso dell'incontro aperto al pubblico, il leader della Lega incontrerà iscritti, simpatizzanti e cittadini con i quali confrontarsi sulle grandi tematiche che, in questo momento, interessano il Paese.

Tra queste, i sei quesiti sulla "giustizia giusta", che costituiscono le fondamenta del referendum promosso dalla Lega. Sono già oltre 300.000 le adesioni alla raccolta firme portata avanti in tutta Italia. Nel terzo week end dall'inizio della campagna, infatti, si può già parlare di grande successo e partecipazione da parte dei cittadini, da sud a nord del Paese.

Sono stati posizionati 1.600 gazebo, a cui vanno aggiunte le prime migliaia di adesioni in arrivo dai Comuni italiani. Senza contare quelle raccolte dal Partito Radicale, da Forza Italia, Udc, Nuovo Psi, Psi, partiti, movimenti e associazioni che si stanno mobilitando in tutta Italia.

La campagna è stata avviata per portare i sei quesiti in cabina elettorale e rendere così protagonisti i cittadini di una pacifica rivoluzione che conduca a una riforma della giustizia che l'Italia attende da anni. Il senatore Salvini benedirà, inoltre l'inaugurazione della nuova sede del Carroccio e sarà presente al gazebo per la promozione dei referendum sulla Giustizia.

Un appuntamento, quello di oggi pomeriggio, che richiamerà certamente tutti gli iscritti e i simpatizzanti del partito, ma anche tanti altri cittadini frusinati e del resto della provincia per incontrare uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana di oggi ed esponente autorevole di una forza attualmente al governo del Paese.