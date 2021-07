L'assemblea del circolo del Partito democratico di Paliano ha eletto, nella serata di ieri, Maria Grazia D'Aquino neo segretaria all'unanimità.

"Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il segretario provinciale Luca Fantini - per il risultato del congresso di ieri. È stata un'assemblea molto partecipata, con decine di iscritti e iscritte. Una bella serata di condivisione e politica, frutto di una squadra nuova che unisce l'esperienza politica e amministrativa con l'entusiasmo dei giovani. Non posso far altro, dunque, che fare il mio personale in bocca al lupo e quello di tutta la comunità democratica a Maria Grazia D'aquino, eletta all'unanimità Segretaria del circolo del Partito Democratico Paliano. Buon lavoro anche a Massimo Lulli e Giordano Graziani, eletti rispettivamente Presidente e Vice Segretario".