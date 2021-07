Governance Poll 2021, il fattore Nicola si fa sentire. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti guadagna il 10,1% rispetto al consenso ottenuto il giorno dell'elezione bis (4 marzo 2018).

E addirittura il 12% rispetto alla percentuale di popolarità dello scorso anno. Attestandosi al 43%.

Mentre il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani aumenta dello 0,1% il risultato del 2017, quando fu confermato al primo turno con il 56,4%. Tocca quindi il 56,5%.

In entrambi i casi consenso in crescita quindi. Il sondaggio Governance Poll 2021 è stato realizzato per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi. E pubblicato ieri dal quotidiano.

L'indice di gradimento di sindaci e Governatori...Continua...