Lo scacchiere politico continua a muoversi, ognuno studia le mosse da compiere in uno scenario abbastanza caotico in cui gli accordi si vanno definendo ma i giochi non sono affatto chiusi. Una campagna elettorale che vede diverse forze civiche scendere in campo per proporre un progetto amministrativo per la città.

Chi resterà alla finestra è l'ex sindaco Ernesto Tersigni, che ha bocciato l'idea di una sua nuova candidatura a sindaco. Nè sembra disponibile a candidarsi come consigliere. Nel centrodestra si susseguono gli incontri per chiudere il cerchio sul candidato sindaco: l'oculista Giuseppe Ruggeri attende il via libera da tutte le forze della coalizione. Con lui anche la consigliera Floriana De Donatis, consigliera di maggioranza dell'attuale amministrazione, tesserata con Forza Italia, che nelle ultime settimane ha voltato le spalle al sindaco Roberto De Donatis, preferendo la coalizione di centrodestra, come pure i consiglieri Lino Caschera, Veronica Di Ruscio, Massimiliano Bruni, Antonio Lecce e Simona Castagna, esponenti della Lega i primi due, di FdI gli altri.

Intanto la coalizione della sinistra "Sora bene comune" è impegnata "nella stesura del programma di governo della città che sarà sottoposto al giudizio dell'elettorato alle prossime amministrative, ma sarà anche lo strumento con cui la sinistra si dispone a confrontarsi con le forze politiche e singoli cittadini interessati all'impegno per delineare le possibili intese e verificarne i contenuti".

Il programma della sinistra è incentrato sulla coesione sociale e culturale; spazia dall'economia locale alla politica dei servizi e dell'ambiente, fino alle questioni della legalità che interessano il territorio.

"Sora ha bisogno di sanificare le relazioni economiche, di arginare le commistioni con la malavita e restituire dignità assoluta all'economia, al commercio, al fare operoso del lavoro", affermano gli attivisti di "Sora bene comune".