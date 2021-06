L'ipotesi di riattivare la discarica di Roccasecca per fronteggiare l'emergenza dei rifiuti di Roma rimane sul tavolo. Anzi prende quota, anche se non mancano i problemi.

Il quotidiano La Repubblica ha scritto: «Non è bastato l'assenso della Regione alla società e.Giovi, che gestisce i Tmb di Malagrotta, a scaricare i propri scarti nella discarica di Viterbo in attesa degli accordi con altri sei impianti di smaltimento sparsi in tutta Italia.

Rimane l'annoso problema di riattivare le discariche regionali: si parla di Roccasecca da 430.000 metri cubi o quella di Albano Laziale da 250.000 metri cubi estendibili fino a 400.000, ma in entrambi i casi ci sono problemi burocratici di autorizzazione.

E anche le trattative fra Comune e Regione per trovare un'area nel Comune di Roma per una nuova discarica con impianti di trattamento è ancora in alto mare, tanto che senza novità il primo agosto dovrebbe arrivare un commissario a gestire l'emergenza». Insomma, si naviga a vista. E non è una novità.

...Continua...