«Trovo stucchevole e a tratti perfino sterile il dibattito sul metodo da utilizzare per scegliere il prossimo candidato sindaco del centrodestra». È quanto afferma Adriano Piacentini, presidente del consiglio comunale di Frosinone e fra i tre subcommissari provinciali di Forza Italia.

E l'ipotesi del partito unico tra Lega e Forza Italia? Come vede questa opzione Piacentini? Rileva: «Si tratta di un argomento che non fa parte della stretta attualità. Ne parleremo a tempo debito.

Tornando alle prossime elezioni comunali di Frosinone, a mio parere le cose fondamentali sono altre. Per esempio l'unità del centrodestra. Per esempio la continuità amministrativa con l'attuale giunta guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, capace di cambiare il volto del capoluogo».

