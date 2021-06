«La provincia di Frosinone ha risposto con una presenza massiccia alla manifestazione di Matteo Salvini a piazza Bocca della Verità a Roma. Grande entusiasmo tra i nostri militanti che non vedevano l'ora di tornare in piazza. Tutto questo segna un punto di ripartenza per la politica, che torna finalmente nelle piazze, a contatto con la gente». È quanto afferma il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, responsabile dell'organizzazione del partito in Ciociaria.

Il riferimento è alla manifestazione di sabato scorso.

Nota Ciacciarelli: «La Lega c'è con una squadra di amministratori, professionisti ed esponenti della società civile, che hanno scelto il nostro progetto per portare buonsenso e buongoverno nel proprio Comune. Nella Capitale siamo pronti con il ticket Michetti-Matone a restituire a Roma il prestigio che merita. Avanti, con il nostro leader Matteo Salvini».

Naturalmente si è parlato anche di politica locale. Ad un certo punto hanno discusso a lungo il sottosegretario al Mef e coordinatore regionale del Carroccio Claudio Durigon, il sindaco di Frosinone e coordinatore provinciale della Lega Nicola Ottaviani e il capogruppo al Comune capoluogo Danilo Magliocchetti. Stretto riserbo sugli argomenti del colloquio, ma è impossibile che non si sia parlato delle elezioni di Frosinone, in programma esattamente tra un anno.

Danilo Magliocchetti spiega: «La grande risposta degli amministratori locali della Lega è un segnale di vitalità importante. Ed è anche la dimostrazione che, pur essendo un partito che sta al Governo, il Carroccio non ha alcun problema ad andare in piazza e a stare dalla parte della gente». Il tema dell'incontro in piazza Bocca della Verità a Roma era proprio questo. Aveva detto Salvini: «Faremo un ringraziamento agli italiani. Torniamo in piazza dopo le chiusure per dare voce a chi ha sofferto tanto».

Afferma Danilo Magliocchetti: «Evidente pure che la partecipazione si deve anche alle capacità organizzative del coordinatore regionale Claudio Durigon e ai responsabili politici della Lega in Ciociaria.

A cominciare dal sindaco Nicola Ottaviani e dal consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli».

Mancano dodici mesi alle elezioni comunali di Frosinone. Ricordiamo che le posizioni di Ottaviani e Durigon non sono coincidenti. Il sindaco e coordinatore provinciale della Lega ritiene che le primarie sino il metodo migliore per scegliere il candidato. Mentre Claudio Durigon in più di un'occasione ha sottolineato come la designazione a sindaco del Comune capoluogo sia un tema da tavolo regionale della coalizione. Considerando gli equilibri con le altre città laziali.

Un anno di tempo per trovare una sintesi. Ma l'impressione è che non sarà esattamente facilissimo.