Le coincidenze, a volte, sono i segnali misteriosi della vita ai quali bisogna credere. La frase è di Romano Battaglia, giornalista e scrittore italiano. E probabilmente è una coincidenza da non sottovalutare il fatto che venerdì e sabato gli Stati generali del turismo si siano svolti a Fiuggi. La città termale è un simbolo del turismo, non soltanto di questa provincia. È stata il traino di quella che potremmo definire una Ciociaria da bere, parafrasando il celebre slogan di Milano negli anni del benessere.

Oggi siamo in un momento storico particolare e sicuramente decisivo. Da sedici mesi il mondo è stretto nella morsa della pandemia e l'Italia sta pagando un prezzo altissimo: in termini di decessi, di contagi, di devastazione economica e sociale. Adesso però è obbligatorio provare a ripartire. Per questo motivo il messaggio di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, è destinato ad andare oltre le parole: «Via le mascherine all'aperto, se...».

E in quel "se"c'è tutto un mondo. Certo non è semplice. Perché per poter partecipare ad un evento è necessario aver fatto una dose di vaccino. Oppure due. O il tampone. E non è ancora possibile scambiarsi il bicchiere. Perfino sfiorarsi le mani come cenno di intesa richiede una certa cautela.