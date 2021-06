Non ci sta Anselmo Rotondo alla pioggia di accuse ricevute nella giornata di ieri dai consiglieri Francesca Maini e Gaetano Spiridigliozzi.

Non accetta le critiche arrivate dai due esponenti di maggioranza che hanno contestato l'assegnazione delle ultime deleghe parlando di scelte partitiche e promesse disattese. Accuse che vengono subito rispedite al mittente.

«Non c'è mai stata riconoscenza, se non hanno fiducia in me sarà interrotto ogni rapporto politico-amministrativo».

Leggi l'intervista completa