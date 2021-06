Alle 11.30 Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore della Lega, è atteso in visita al Consorzio Asi. Un incontro strategico per il rilancio del territorio con il commissario Francesco De Angelis e i presidenti dei Consorzi Industriali, Delle Cese e Forte. Al meeting sarà presente anche il sindaco della città, Nicola Ottaviani.

Il presidente di Confimprese Italia e Consigliere della Camera di Commercio del basso Lazio, Guido D'Amico, alla vigilia dell'evento, si è detto soddisfatto per la scelta di Durigon di presenziare al tavolo dei lavori.

Il commento di Guido D'Amico

"Ho accolto con piacere la disponibilità del Sottosegretario Claudio Durigon ad intervenire ad un incontro con ii Commissario Francesco De Angelis e i Presidenti dei Consorzi lndustriali del territorio, Delle Cese e Forte, alla presenza del Sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. Ringrazio ii Sottosegretario al MEF per aver accettato l'invito istituzionale e sono certo che si attiveranno tutte le migliori sinergie per raccogliere le occasioni per gestire al meglio le risorse regionali, comunitarie e del Recovery Fund. lnfatti la gestione degli incentivi a favore delle imprese, lo sviluppo delle sinergie distrettuali, la promozione delle APEA, l'economia circolare, oltre alle dotazioni per Ie infrastrutture e la digitalizzazione, sono occasioni irripetibili per uno sviluppo sostenibile da sfruttare con un lavoro di squadra sul territorio".