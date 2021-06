Nella sostanza sono gli Stati generali del turismo. Si celebreranno a Fiuggi, che quindi torna centrale nelle dinamiche nazionali di questo settore. Il titolo del Forum è "Ritorno al futuro: il mondo che verrà". Si terrà presso le Terme Bonifacio VIII venerdì 18 giugno (dalle 17 alle 19.30) e sabato 19 (dalle 10 alle 13).

L'orizzonte è quello di "Superare la pandemia, individuando la strada per la ripartenza". Il dibattito coinvolgerà grandi personalità della politica, della società e del territorio. Il tutto in occasione dell'inaugurazione della stagione estiva delle Terme.

Nella presentazione dell'evento, organizzato dal Comune e da Atf con il patrocinio della Camera di Commercio, si legge: «Da tempo Fiuggi è punto di riferimento in termini di salute e benessere. Il connubio tra le proprietà dell'acqua curativa, la bellezza delle terme, il campo da golf, le strutture ricettive, le ricchezze ambientali e storiche, le aree protette, la possibilità di svolgere attività sportiva immersi in un contesto naturale avvolgente, rappresentano un punto di forza del panorama italiano e presupposti d'eccezione per accompagnare il processo di sviluppo sostenibile».

Guido D'Amico, consigliere di amministrazione di Atf, è anche presidente nazionale di ConfimpreseItalia e consigliere della Camera di Commercio del Basso Lazio. Dice: «Intanto sono doverosi i ringraziamenti al sindaco Baccarini. Vorrei sottolineare un aspetto: tra gli obiettivi c'è pure quello di aumentare le vendite di Acqua Fiuggi, che rappresenta questo territorio.

Voglio dire che oltre alle proprietà specifiche dell'acqua, parliamo di un prodotto che funge da "ambasciatore".

Dell'Italia e di questa provincia. In tutto il mondo».

I lavori inizieranno alle ore 17 di venerdì 18 giugno.

Con i saluti del sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini e di Guido D'Amico (membro del cda di Atf). Poi l'introduzione dell'onorevole Francesco Zicchieri.

Quindi l'intervento del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Poi via ai convegni tematici. Il primo con la ministra del sud Mara Carfagna: su progetti, risorse e Pnrr. Poi il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta interverrà sul tema "La ricetta per la ripartenza dell'Italia".

Il sottosegretario al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana parlerà dei "Passi concreti per una transizione ecologica". Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli interverrà su come "Ripartire dalle ricchezze della terra e dal rispetto dell'ambiente".

Sabato 19 giugno, alle ore 10, i lavori riprenderanno con i saluti istituzionali di Simona Girolami, assessore al turismo, sviluppo economico, attività produttive e Acqua e Terme di Fiuggi. Quindi l'introduzione del senatore Massimo Ruspandini. La giornata sarà conclusa dall'intervento del ministro del turismo Massimo Garavaglia. Questo il tema: Risollevare le sorti del turismo dopo la pandemia: nuovi orizzonti. Prima sono previsti, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Firenze Dario Nardella, del viceministro allo sviluppo economico Alessandra Todde, dell'assessore regionale Valentina Corrado e del consigliere regionale Sara Battisti.