«Il Rapporto sull'Economia del Mare della Camera di Commercio di Frosinone Latina, giunto alla sua IX edizione, elaborato dall'Istituto G. Tagliacarne e da Unioncamere traccia le coordinate dell'economia blu del nostro Paese e ne definisce la dimensione economica di un sistema complesso, oggi, più che mai, cruciale per una ripresa economica del Paese e più in generale di tutta l'Europa».

Ha aperto così il suo discorso al Salone Nautico di Venezia il Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina e di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora. Al tavolo del convegno "Verso la transizione ecologica", tenutosi venerdì in Arsenale, sedevano con lui Marino Masiero, presidente di Assonautica Venezia; Luigi Brugnaro, sindaco della città lagunare e l'ex Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Acampora ha fatto un excursus, dai dati dell'Osservatorio dell'Economia del Mare fino ad arrivare alle scelte più importanti in linea con il Green Deal e il nuovo approccio dell'Unione Europea alla crescita blu verso la transizione ecologica e la sostenibilità. Un intervento in linea con i principali temi affrontati nel dibattito: propulsioni ibride ed elettriche, stati generali e normativa, infrastrutture per la ricarica, ambito lagunare.