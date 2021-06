La notizia delle dimissioni da consigliere comunale di Mario Abbruzzese è arrivata ieri in tarda mattinata e in pochi minuti ha letteralmente fatto il giro delle chat di tutta la città, e non solo. A subentrare al suo posto in aula sarà Carmine Di Mambro, già consigliere comunale durante l'amministrazione D'Alessandro, noto per il suo grande impegno in ambito di sanità e per la tutela delle categorie fragili.



Le motivazioni

Una decisione arrivata così, all'improvviso, ma sicuramente meditata bene da parte di Abbruzzese che spiega il motivo della sua scelta: «Mi sono dimesso perché è necessario allargare i confini del centrodestra.

Carmine Di Mambro rappresenta un grande punto di riferimento del civismo nella nostra città. Tutti conoscono la sua tenacia e il suo entusiasmo, caratteristiche grazie alle quali è riuscito a raggiungere risultati importanti nella difesa dei diritti delle persone malate e delle categorie fragili. In questa nuova veste potrà sicuramente avere nuova forza nel combattere per i suoi ideali e per la sua città. E sarà uno stimolo in più anche per la sua battaglia personale contro il "mostro"».



La posizione di Di Mambro

Una notizia che ha raggiunto Carmine Di Mambro che già nella precedente amministrazione guidata da Carlo Maria D'Alessandro aveva conquistato uno scranno in assise e che ha ingaggiato una grande battaglia per la sanità non solo del territorio, ma anche in regione. Un percorso lungo e tortuoso che lo ha porta to negli ospedali e tra la gente, nel quale ha potuto mettere "a disposizione" la sua personale battaglia con la malattia, accogliere istanze e cercare di trovare soluzioni alle principali esigenze della gente e dei familiari.

«Non posso che ringraziare sentitamente Mario Abbruzzese per avermi dato l'opportunità di sedere, di nuovo, tra gli scranni del consiglio comunale della mia città -ha commentato Di Mambro a caldo - Per me è sempre stato un onore rappresentarla e sono pronto a essere un punto di riferimento per tutti a prescindere dai colori e dalle appartenenze politici». Intanto non molla la presa e tuona: «Sono venuto a conoscenza della sospensione delle attività di sala operatoria a causa della mancanza di anestesisti almeno fino a giovedì.

Al S. Scolastica sarebbero stati rinviati tutti gli interventi programmati. Un problema da risolvere».

Le reazioni

«Siamo molto contenti che l'amico Carmine Di Mambro possa di nuovo rappresentare la città di Cassino in consiglio comunale e, pertanto, gli auguriamo ogni bene, consapevoli che in questo suo impegno politico profonderà come sempre ha fatto il massimo sforzo - commentano da "Liberi e forti" - É però doveroso ribadire che il nostro movimento civico fonda le proprie radici su un attivismo che sia libero da ogni condizionamento politico ascrivibile a qualsiasi partito e tale resta, nella consapevolezza che la politica è fatta dagli uomini e dalle idee, prima che dai simboli».

La portavoce cittadina di Fratelli d'Italia, Angela Abbatecola ha dichiarato: «Tutto scorre, la vita è movimento. La politica fa parte della vita; l'ingresso in consiglio comunale di un vero combattente è la migliore soluzione all'uscita di un combattente vero. A Mario Abbruzzese, che con lealtà ho sostenuto insieme a Fratelli d'Italia come candidato sindaco del centrodestra, i miei ringraziamenti e i migliori auguri.

A Carmine Di Mambro, che ha corso insieme a me in quella battaglia difficile, le congratulazioni, gli auguri di buon lavoro e la promessa fiduciosa di un proficuo percorso, ancora insieme».

Un cambio di passo

L'ingresso di Di Mambro in assise civica a seguito delle dimissioni di Abbruzzese rappresenta un passo verso un cambiamento nel Centrodestra, una scelta mirata, quella del consigliere uscente, di allargare la squadra in favore di una figura civica, ben conosciuta e riconosciuta dai cittadini. Appuntamento al prossimo consiglio che si terrà il 7 giugno.