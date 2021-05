«Sono davvero sconcertato per quanto sta accadendo nel centrodestra provinciale» amareggiato l'intervento del consigliere Franco Evangelista, sulle assenze in consiglio regionale dei consiglieri del territorio in occasione della votazione per la riapertura dell'ospedale di Anagni. «Quando si devono difendere gli interessi del territorio non c'è giacca politica che tenga, perché non è assolutamente possibile pensare di non sostenere battaglie politiche che, nel caso nostro di oppositori all'at tuale regime regionale, può tradursi anche in una semplice alzata di mano su una mozione.

Il territorio è uno e va difeso al di là del colore politico.

Chi è abituato a fare politica tra la gente, oggi più che mai nel Centrodestra ha il dovere di fare e dare sostegno per vicende di straordinaria importanza per i cittadini. Purtroppo questi continui comportamenti politici di destra e di sinistra inadeguati hanno portato a impoverire socialmente ed economicamente la nostra Provincia».