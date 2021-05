Gino Germani annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Arce. Lo farà lui stesso domani a mezzogiorno sulla sua pagina Facebook con un videomessaggio rivolto ai cittadini arcesi. A due mesi dalle dimissioni degli assessori Dario Di Palma e Bruna Gregorio e del consigliere di maggioranza Domenico Sugamosto e il conseguente scioglimento del consiglio comunale, la campagna elettorale entra nel vivo in vista del voto per il rinnovo del consiglio comunale previsto tra metà settembre e metà ottobre.

Subito dopo la caduta della sua amministrazione Germani, molto amareggiato, si era mostrato dubbioso sulla possibilità di una ricandidatura.

Ma il pressing del suo gruppo e riscontri dei cittadini lo hanno convinto a riprovarci. «Desidero ringraziare ancora una volta i cittadini che in queste settimane, numerosissimi, mi hanno dimostrato grande affetto e stima - ha detto Germani - Con loro, dico un grazie di cuore anche ai cinque consiglieri della lista "Insieme per Arce democratica" che da subito si sono resi disponibili a far ripartire un nuovo e grande progetto per il paese.

Sabato prossimo - ha concluso Germani - ufficializzerò la mia candidatura a sindaco ed invito tutti a collegarsi a mezzogiorno su Facebook».